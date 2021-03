LIVE | Maandag mogelijk al versoepelingen verpleeghuizen

Naarmate de gezondheidscrisis vordert zuchten economie en maatschappij steeds meer onder verstikkende maatregelen, zoals de avondklok, de gesloten terrassen en de slechts magertjes geopende winkels.

Volg hieronder het laatste coronanieuws in ons liveblog.

16.00 uur - De Jonge: maandag mogelijk al versoepelingen verpleeghuizen

Het kabinet wil maandag misschien al aankondigen dat een aantal coronaregels in de verpleeghuizen niet meer zullen gelden, of soepeler worden. Dat zegt minister Hugo de Jonge. Het deskundigenteam OMT buigt zich momenteel over de vraag of versoepelingen in verpleeghuizen al mogelijk zijn, nu de meeste mensen daar een prik tegen het coronavirus hebben ontvangen.

Een tussentijdse versie van het OMT-advies lekte al uit via de NOS. De experts zouden aanbevelen dat verpleeghuisbewoners dagelijks twee bezoekers mogen ontvangen, in plaats van slechts één. Ook zouden ze minder lang in quarantaine hoeven na contact met een positief getest persoon.

Het officiële advies van het OMT volgt nog, en op basis daarvan zal het kabinet maandag een besluit nemen. Maandag is er weer een coronapersconferentie van De Jonge en premier Mark Rutte. „Zeker willen we de verlichting van maatregelen voor verpleeghuizen gaan bieden”, zegt De Jonge. Maar dat wil het kabinet wel „heel behoedzaam doen.”

14.00 uur - Ruim driekwart van de operatiekamers weer in gebruik

Er wordt ondanks de coronacrisis weer meer geopereerd. In vergelijking met een normale situatie zonder corona was deze week 77 procent van de operatiekamers in gebruik. Vorige week was dit nog 72 procent van de normale capaciteit, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit.

Het aantal verwijzingen naar de medisch specialistische zorg lag deze week weer op 86 procent van wat zonder corona zou kunnen worden verwacht. In februari was dit nog flink lager, maar dit kan mogelijk ook uit het winterweer worden verklaard.

Inmiddels zegt 7 procent van de ziekenhuizen weer alle planbare zorg te kunnen leveren en 81 procent van de hospitalen meldt deze zorg deels beschikbaar te hebben. Zogenoemde kritisch planbare zorg, de zorg die binnen zes weken moet worden verleend, is in 74 procent van de ziekenhuizen volgens planning beschikbaar.

13.20 uur - Thuiswonende 75-plussers krijgen uitnodiging coronaprik

Honderdduizenden 75- tot 79-jarige Nederlanders die nog op zichzelf wonen, zijn aan de beurt om een coronavaccin te krijgen. Zij ontvangen vanaf zaterdag een uitnodiging van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waarmee ze een prikafspraak kunnen maken. Het gaat om ongeveer 812.000 mensen, die worden ingeënt met het middel Comirnaty van Pfizer en BioNTech. Voor de prik kunnen ze terecht bij meer dan zestig vaccinatielocaties in het land.

In de afgelopen weken is al begonnen met het inenten van mensen van 80 jaar en ouder die nog zelfstandig wonen. In die groep zijn tot nu toe ongeveer 400.000 mensen gevaccineerd.

Bij de vaccinatie werkt de overheid van oud naar jong, hierna zijn de 70- tot 74-jarigen aan de beurt.

12.50 uur - Bonaire scherpt coronamaatregelen aan

Op Bonaire gelden vanaf vrijdag 18.00 uur (lokale tijd) tot in ieder geval 20 maart aangescherpte coronamaatregelen om een toename van het aantal besmettingen op het eiland tegen te gaan. Op Bonaire zijn nu 55 mensen besmet, een week eerder waren dat er nog zestien.

Die besmettingen leidden onder meer tot een grotere druk op de gezondheidszorg. Door de beperkingen moeten niet-noodzakelijke winkels, contactberoepen, sportinstellingen, casino’s en bioscopen hun deuren tijdelijk sluiten. Bij restaurants en cafés mag alleen eten worden afgehaald, tot 22.00 uur.

In noodzakelijke winkels, zoals apotheken en supermarkten, mag maar één persoon per huishouden naar binnen. Thuis is het niet toegestaan meer dan één persoon te ontvangen.

De coronavaccinaties gaan gewoon door. Ook blijven de scholen open.

12.15 uur - Van Engelshoven wil dit voorjaar sneltests op alle universiteiten

Alle universiteiten en hogescholen kunnen dit voorjaar weer (deels) open met gebruik van sneltesten, denkt minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs). Een exacte datum kan de minister niet geven, omdat die volgens haar afhankelijk is van de besmettingscijfers. „We willen dat zo snel mogelijk, zolang het veilig en verantwoord kan”, aldus Van Engelshoven.

Sinds half januari lopen er al proeven met sneltests op universiteiten, onder meer op de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Daar kregen studenten een sneltest voordat ze aan een tentamen begonnen.

Van Engelshoven wil de grote voorraad tests ook aanspreken voor sneltests in de cultuursector, bijvoorbeeld voor musea. „We zijn hard bezig om dat te regelen.”

11.30 uur - Viruswaarheid verliest kort geding over vaccinaties

Actiegroep Viruswaarheid heeft het kort geding tegen de Nederlandse staat over het vaccinatiebeleid verloren. De actiegroep eiste rectificatie van de Staat over „onjuiste en onvolledige en daardoor onrechtmatige berichtgeving aan de Nederlandse burger” op het gebied van Covid-vaccinaties. Ook wilde de actiegroep dat de voorlichtingscampagnes worden gestaakt. De rechtbank in Den Haag heeft vrijdag alle vorderingen afgewezen.

„De Staat heeft een grote vrijheid om zijn beleid zo in te richten dat het doel van het realiseren van een bepaalde vaccinatiegraad wordt behaald”, aldus de rechtbank. Dat die hiervoor het belang van vaccinatie en de positieve kanten daarvan in zijn campagne benadrukt, is volgens de rechtbank niet ongeoorloofd. „De Staat onderschrijft daarbij zonder voorbehoud de vrije, eigen keuze van burgers om zich al dan niet te laten vaccineren.”

10.20 uur - ’Duitse krijgsmacht stelt coronavaccinatie verplicht’

De Duitse krijgsmacht verplicht medewerkers zich in te laten enten tegen het coronavirus, meldt de krant Bild. In december werd al bekendgemaakt dat legermedewerkers die een vaccinatie weigeren een straf boven het hoofd hangt.

In het Duitse leger kunnen medewerkers verplicht worden gesteld om ingeënt te worden tegen besmettelijke ziektes, zoals kinkhoest en tetanus, daar lijkt het coronavirus dus aan te worden toegevoegd.

7.14 uur - Nederland betaalt dubbel voor analyse coronatests

Nederland betaalt acht grote laboratoria al maanden miljoenen euro’s voor veelal onbenutte testcapaciteit. Tegelijkertijd worden er duizenden tests per dag naar andere, kleinere labs gestuurd waarvoor nog eens apart moet worden afgerekend: zo’n 65 euro per test. Dat schrijft de Volkskrant, die een inventarisatie deed.

De overheid sloot contracten met acht grote laboratoria. Bij elkaar zijn ze goed voor de verwerking van ruim 120.000 tests per dag. Minister De Jonge zei in november dat deze megalabs de hoofdrol zouden gaan spelen in het testlandschap, met een bijrol voor de kleinere laboratoria. Daar is vooralsnog totaal geen sprake van.

De acht labs ontvangen een vergoeding voor een gegarandeerd aantal tests, of die nu worden afgenomen of niet, tot een maximum van 30 procent. Wie rekent met een totaal van zo’n 30.000 betaalde tests per dag komt op een bedrag van een kleine 2 miljoen euro per dag aan garanties. De acht krijgen nu gezamenlijk zo’n 55 procent van de tests toebedeeld, blijkt uit de cijfers van de Dienst Testen.

7.01 uur - Adviseurs gouverneur New York pasten aantal coronadoden aan

Topadviseurs van Andrew Cuomo, de gouverneur van de Amerikaanse staat New York, hebben er met succes op aangedrongen dat de lokale gezondheidsautoriteiten een te laag aantal coronadoden onder verpleeghuisbewoners meldden. In een openbaar rapport werden minder sterfgevallen onder deze bewoners gemeld dan officieel was vastgesteld, schrijven de Wall Street Journal en de New York Times.

In een rapport uit juli werden verschillende oorzaken onderzocht van de verspreiding van het coronavirus in verpleeghuizen. Het rapport richtte zich echter alleen op bewoners die in het verpleeghuis kwamen te overlijden. Bewoners die in het ziekenhuis overleden, nadat ze in hun verpleeghuis ziek waren geworden, werden niet meegeteld.

Zodoende meldde het rapport 6432 coronadoden onder bewoners van verpleeghuizen. In werkelijkheid zouden er tot juni meer dan 9000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19, maar Cuomo’s adviseurs wilden dat aantal niet openbaar maken.

7.00 uur - Australië vraagt Europese Commissie blokkade vaccins te herzien

Australië heeft de Europese Commissie vrijdag gevraagd een beslissing van Italië om de uitvoer van een vracht coronavaccins van AstraZeneca uit de Europese Unie tegen te houden, te herzien. Een partij van 250.000 vaccins mag van Italië en de Europese Commissie niet naar Australië worden geëxporteerd, werd donderdag bekend.

AstraZeneca levert al geruime tijd minder aan de EU dan is afgesproken. Ook de leveringen komend voorjaar dreigen tegen te vallen. Als een vaccinfabrikant niet aan zijn verplichtingen voldoet, kunnen EU-landen en de Europese Commissie de export blokkeren.

Voor het eerst in 5 maanden minder dan 40.000 besmettingen in VS

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur minder dan 40.000 nieuwe gevallen van het coronavirus vastgesteld, blijkt uit cijfers van Johns Hopkins University in Baltimore. Het is voor het eerst in vijf maanden tijd dat het aantal besmettingen onder de 40.000 duikt. Ook het aantal dagelijkse sterfgevallen en ziekenhuisopnames neemt af.

Het hoogste aantal besmettingen met Covid-19 op één dag was op 8 januari, toen de VS bijna 300.000 nieuwe coronagevallen registreerden. Nu is het aantal besmettingen weer terug op het niveau van voor de feestdagen eind vorig jaar, toen veel Amerikanen, ondanks waarschuwingen, door het land reisden en elkaar opzochten.

Mogelijk is de afname te verklaren doordat steeds meer Amerikanen een vaccin krijgen tegen het virus. De Amerikaanse president Joe Biden heeft als doel gezet om in de eerste honderd dagen van zijn ambtsperiode 100 miljoen Amerikanen in te laten enten. Op dit moment ligt hij voor op schema. Het aantal gevaccineerde Amerikanen evenaart bijna het totale aantal besmettingen dat in de VS is vastgesteld sinds het begin van de pandemie.

Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland iets afgenomen

In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur iets minder nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld dan op de dag ervoor. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt vrijdag 10.580 nieuwe gevallen.

Donderdag meldde het RKI bijna 12.000 besmettingen. Een dag eerder ging het om meer dan 900 nieuwe gevallen Het coronavirus is sinds het begin van de pandemie bij 2.482.522 inwoners van Duitsland vastgesteld.

Er overleden in het afgelopen etmaal in Duitsland nog eens 264 personen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Covid-19 heeft daarmee tot dusver zeker 71.504 levens geëist in Duitsland.

Lockdown in Nieuw-Zeelandse stad Auckland zondag weer opgeheven

De lockdown in de grootste stad van Nieuw-Zeeland, Auckland, wordt vanaf zondag weer opgeheven.

Premier Jacinda Ardern besloot zaterdag om een nieuwe lockdown in te voeren, omdat er een lokale coronabesmetting was bijgekomen. De nieuwe beperkingen kwamen minder dan twee weken nadat de stad ook al voor drie dagen op slot ging.

Ardern zei dat er een nieuwe besmetting was bevestigd die geen verband hield met andere positieve gevallen in de afgelopen twee weken. Al leken ze allemaal wel terug te herleiden naar een school in het zuiden van de stad. De ongeveer 1,7 miljoen inwoners van de stad moesten thuisblijven en mochten alleen op pad voor essentiële boodschappen of werk.