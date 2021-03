LIVE | Nederland betaalt dubbel voor analyse coronatests

Naarmate de gezondheidscrisis vordert zuchten economie en maatschappij steeds meer onder verstikkende maatregelen, zoals de avondklok, de gesloten terrassen en de slechts magertjes geopende winkels.

7.14 uur - Nederland betaalt dubbel voor analyse coronatests

Nederland betaalt acht grote laboratoria al maanden miljoenen euro’s voor veelal onbenutte testcapaciteit. Tegelijkertijd worden er duizenden tests per dag naar andere, kleinere labs gestuurd waarvoor nog eens apart moet worden afgerekend: zo’n 65 euro per test. Dat schrijft de Volkskrant, die een inventarisatie deed.

De overheid sloot contracten met acht grote laboratoria. Bij elkaar zijn ze goed voor de verwerking van ruim 120.000 tests per dag. Minister De Jonge zei in november dat deze megalabs de hoofdrol zouden gaan spelen in het testlandschap, met een bijrol voor de kleinere laboratoria. Daar is vooralsnog totaal geen sprake van.

De acht labs ontvangen een vergoeding voor een gegarandeerd aantal tests, of die nu worden afgenomen of niet, tot een maximum van 30 procent. Wie rekent met een totaal van zo’n 30.000 betaalde tests per dag komt op een bedrag van een kleine 2 miljoen euro per dag aan garanties. De acht krijgen nu gezamenlijk zo’n 55 procent van de tests toebedeeld, blijkt uit de cijfers van de Dienst Testen.

7.01 uur - Adviseurs gouverneur New York pasten aantal coronadoden aan

Topadviseurs van Andrew Cuomo, de gouverneur van de Amerikaanse staat New York, hebben er met succes op aangedrongen dat de lokale gezondheidsautoriteiten een te laag aantal coronadoden onder verpleeghuisbewoners meldden. In een openbaar rapport werden minder sterfgevallen onder deze bewoners gemeld dan officieel was vastgesteld, schrijven de Wall Street Journal en de New York Times.

In een rapport uit juli werden verschillende oorzaken onderzocht van de verspreiding van het coronavirus in verpleeghuizen. Het rapport richtte zich echter alleen op bewoners die in het verpleeghuis kwamen te overlijden. Bewoners die in het ziekenhuis overleden, nadat ze in hun verpleeghuis ziek waren geworden, werden niet meegeteld.

Zodoende meldde het rapport 6432 coronadoden onder bewoners van verpleeghuizen. In werkelijkheid zouden er tot juni meer dan 9000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19, maar Cuomo's adviseurs wilden dat aantal niet openbaar maken.

7.00 uur - Australië vraagt Europese Commissie blokkade vaccins te herzien

Australië heeft de Europese Commissie vrijdag gevraagd een beslissing van Italië om de uitvoer van een vracht coronavaccins van AstraZeneca uit de Europese Unie tegen te houden, te herzien. Een partij van 250.000 vaccins mag van Italië en de Europese Commissie niet naar Australië worden geëxporteerd, werd donderdag bekend.

AstraZeneca levert al geruime tijd minder aan de EU dan is afgesproken. Ook de leveringen komend voorjaar dreigen tegen te vallen. Als een vaccinfabrikant niet aan zijn verplichtingen voldoet, kunnen EU-landen en de Europese Commissie de export blokkeren.

Voor het eerst in 5 maanden minder dan 40.000 besmettingen in VS

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur minder dan 40.000 nieuwe gevallen van het coronavirus vastgesteld, blijkt uit cijfers van Johns Hopkins University in Baltimore. Het is voor het eerst in vijf maanden tijd dat het aantal besmettingen onder de 40.000 duikt. Ook het aantal dagelijkse sterfgevallen en ziekenhuisopnames neemt af.

Het hoogste aantal besmettingen met Covid-19 op één dag was op 8 januari, toen de VS bijna 300.000 nieuwe coronagevallen registreerden. Nu is het aantal besmettingen weer terug op het niveau van voor de feestdagen eind vorig jaar, toen veel Amerikanen, ondanks waarschuwingen, door het land reisden en elkaar opzochten.

Mogelijk is de afname te verklaren doordat steeds meer Amerikanen een vaccin krijgen tegen het virus. De Amerikaanse president Joe Biden heeft als doel gezet om in de eerste honderd dagen van zijn ambtsperiode 100 miljoen Amerikanen in te laten enten. Op dit moment ligt hij voor op schema. Het aantal gevaccineerde Amerikanen evenaart bijna het totale aantal besmettingen dat in de VS is vastgesteld sinds het begin van de pandemie.

Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland iets afgenomen

In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur iets minder nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld dan op de dag ervoor. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt vrijdag 10.580 nieuwe gevallen.

Donderdag meldde het RKI bijna 12.000 besmettingen. Een dag eerder ging het om meer dan 900 nieuwe gevallen Het coronavirus is sinds het begin van de pandemie bij 2.482.522 inwoners van Duitsland vastgesteld.

Er overleden in het afgelopen etmaal in Duitsland nog eens 264 personen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Covid-19 heeft daarmee tot dusver zeker 71.504 levens geëist in Duitsland.

Lockdown in Nieuw-Zeelandse stad Auckland zondag weer opgeheven

De lockdown in de grootste stad van Nieuw-Zeeland, Auckland, wordt vanaf zondag weer opgeheven.

Premier Jacinda Ardern besloot zaterdag om een nieuwe lockdown in te voeren, omdat er een lokale coronabesmetting was bijgekomen. De nieuwe beperkingen kwamen minder dan twee weken nadat de stad ook al voor drie dagen op slot ging.

Ardern zei dat er een nieuwe besmetting was bevestigd die geen verband hield met andere positieve gevallen in de afgelopen twee weken. Al leken ze allemaal wel terug te herleiden naar een school in het zuiden van de stad. De ongeveer 1,7 miljoen inwoners van de stad moesten thuisblijven en mochten alleen op pad voor essentiële boodschappen of werk.