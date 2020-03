Spanje roept inwoners op thuis te blijven, werken mag nog wel

Ⓒ Hollandse Hoogte / Richard Brocken

MADRID - De Spaanse regering roept alle Spanjaarden op thuis te blijven om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Alleen voor voedsel, medicijnen, zorg, werk of 'andere noodgevallen' mogen inwoners nog de deur uit, adviseert de overheid in Madrid. In Spanje zijn nu meer dan 5753 mensen besmet met het coronavirus.