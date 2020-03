Minister De Jonge: ’Hou je aan de instructies’

De minister vertelde daar onder de indruk te zijn van de inzet van al het personeel, zowel in het ziekenhuis als in het net opgezette coördinatiecentrum. ,,De les die Nederland van Brabant moet leren: wéés voorbereid. En: onderschat niet de ernst van deze nare ziekte. En dus: hou je aan de instructies. Gewoon doen”, liet hij na het bezoek weten via Twitter.

De Jonge sprak in het ziekenhuis met verpleegsters en artsen en op het regionaal coördinatiecentrum met de drie medisch/logistieke planners van de 13e geneeskundige compagnie van legerplaats Oirschot. Ook ging hij in gesprek met Marcel Visser, de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch-ziekenhuis in Den Bosch. Eerder deze zaterdag was De Jonge ook al op bezoek in het Bernhoven Ziekenhuis in Uden.