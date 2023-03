Brandweer rukt uit voor ’stinkende kattenbak’ in Groningen

De kattenbak stonk, meldt een woordvoerder van de brandweer tegenover De Telegraaf. De bewoner nam zelf contact op met de hulpdiensten omdat deze zich niet lekker voelde. Aangezien het om een gevaarlijke stof kon gaan, werd de straat groots afgezet.

Brandweerlieden in beschermende kleding gingen kijken in de woning. Daar werd duidelijk dat de stinkende kattenbakvulling de oorzaak was en dat er verder geen sprake was van een chemische reactie. De bewoner is voor de zekerheid wel nagekeken in de ambulance, meldt de woordvoerder.

Het is onbekend hoe lang de kattenbak niet was verschoond.