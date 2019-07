Dode en gewonden door brand in haven Wageningen

Hulpdiensten konden het derde slachtoffer aanvankelijk niet vinden en gingen onder meer met een duikteam naar de persoon op zoek. Toen die werd aangetroffen, bleek het slachtoffer te zijn overleden. Over de identiteit van de personen is nog niets bekend.

Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand die op een jacht uitbrak en ook oversloeg naar andere boten. De brand, die rond 17.30 uur uitbrak, was ongeveer drie kwartier later onder controle. De rook van de brand was in de wijde omgeving te zien.