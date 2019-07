Fatale brand in haven Wageningen ’noodlottig ongeval’

Hulpdiensten konden het derde slachtoffer aanvankelijk niet vinden en gingen onder meer met een duikteam naar de persoon op zoek. Toen die werd aangetroffen, bleek het slachtoffer te zijn overleden. Over de identiteit van de personen is nog niets bekend.

Uit onderzoek van de recherche en de forensische opsporing blijkt dat er „geen sprake is van brandstichting, maar een noodlottig ongeval”, aldus de Wageningse politie zaterdag op Twitter. De brand, die rond 17.30 uur uitbrak, was ongeveer drie kwartier later onder controle. De rook van de brand was in de wijde omgeving te zien.