Dieven stelen flamingo’s in Duitsland

Omdat de dieren niet kunnen vliegen en er rond hun verblijf een stevig hek staat, gaat de politie er vanuit dat de flamingo’s zijn meegenomen. „Met diefstallen hebben we weliswaar dagelijks van doen, maar dat dieven het ook op flamingo’s voorzien hebben was bij ons in die vorm niet bekend”, aldus een woordvoerder.

De diefstal, die door oppassers werd ontdekt, moet tussen maandagmiddag en dinsdagmorgen plaats hebben gevonden. Het verblijf van de dieren is vlakbij de hoofdingang.