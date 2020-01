Politiek wil opheldering over privétrein voor Eritrese relschoppers

Er was een enorme politiemacht op de been bij het zalencentrum. Ⓒ regio15

Den Haag - Het regelen van een privé-trein voor de relschoppende Eritrese jongeren heeft bij de politiek in de gemeente Den Haag kwaad bloed gezet. Groep de Mos wil opheldering en heeft raadsvragen gesteld. Ook wil de partij weten of er na het bekijken van camerabeelden meer Eritrese relschoppers worden opgepakt die betrokken waren bij de bestorming van een concert in een Haags zalencentrum, afgelopen weekeinde.