20 jaar cel voor Taghi-handlanger na dubbele liquidatiepoging bij Noordeloos

De behandeling van de zaak vond twee weken geleden plaats zonder de verdachte. Hij is sinds zijn ontsnapping uit de gevangenis van Paramaribo voortvluchtig.

De slachtoffers, Eduardo P. en Shernon B., werden op 10 december 2016 beschoten en voor dood achtergelaten langs de kant van de weg in Noordeloos. Ze dachten dat ze met Palm op weg waren naar een klus: het leeghalen van drugscontainers. Onderweg stopte Palm en vuurde meerdere schoten af op de slachtoffers. Eduardo P. zei tijdens de rechtszaak geen idee te hebben waarom Palm hem wilde doden. Hij beschouwde hem als een vriend en kende hem al sinds de tijd dat ze samen met Ridouan Taghi deel uitmaakten van de jeugdbende Bad Boys.

Beide mannen overleefden als door een wonder, maar ondervinden tot op de dag van vandaag de lichamelijke en mentale gevolgen. Shernon B. was niet bij de rechtszaak, hij zit in het buitenland. Eduardo P. raakte een oog kwijt, liep gehoorschade op, zijn milt en nier scheurden, hij brak twee ribben en zijn borstbeen en hij had breuken in de schedel en ruggengraat.

Palm zou een van de ’hitmen’ zijn van crimineel Ridouan Taghi. Hij wordt ook verdacht van het doodschieten van Spyshopmedewerker Ronald Bakker in 2015, maar stond daarvoor (nog) niet terecht. Het onderzoek naar diens dood maakt deel uit van het grote liquidatieproces Marengo, waarin Taghi de hoofdverdachte is.

Volgens de officier van justitie was de dubbele moordaanslag door Palm „minutieus en doelbewust voorbereid.” De zaak werd bij verstek behandeld „omdat het niet zo kan zijn dat een verdachte niet wordt berecht zolang hij op de vlucht is voor politie en justitie.”