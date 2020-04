Onthuller affaire Clinton-Lewinsky overleden

Tripp kreeg minder dan een week geleden te horen dat ze leed aan alvleesklierkanker. Ze was naar het ziekenhuis gegaan omdat ze veel last had van maagpijn, zo weet de Daily Mail. Tripp overleed woensdagochtend in het bijzijn van haar man en dochter.

Goede vriendin Diane Spreadbury laat weten: „We waren net zusjes. Ik hield van haar. Mijn hart is gebroken. Maar er is me verteld dat het allemaal heel vredig gegaan is. Ze zou met een glimlach op haar gezicht zijn gestorven.”

Lewinsky zelf liet woensdag op Twitter weten: „Ongeacht wat er in het verleden is gebeurd, ik hoop dat Linda Tripp herstelt. Ik kan me niet voorstellen hoe moeilijk dit moet zijn voor haar familie.”