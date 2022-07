Islamdeskundige Ramadan aangeklaagd voor vier verkrachtingen

De 59-jarige islamdeskundige uit Zwitserland heeft al tien maanden in voorarrest doorgebracht. Ramadan heeft de beschuldigingen ontkend, maar gaf later toe dat hij seksueel contact met de vrouwen heeft gehad. De verkrachtingen zouden tussen 2009 en 2016 hebben plaatsgevonden. Ramadan kreeg eerder een boete voor het onthullen van de identiteit van een van de vrouwen die hem van verkrachting beschuldigen.

Ramadan, die meerdere boeken op zijn naam heeft staan, doceerde islamstudies aan de Universiteit van Oxford. In november 2017 nam hij wegens de aantijgingen verlof.

Bekijk ook: Weer aanklacht misbruik tegen Tariq Ramadan

In 2009 ontsloeg de gemeente Rotterdam hem als integratieadviseur omdat hij ook werkte voor een nieuwszender in Londen die door de Iraanse overheid werd gesteund. De Erasmus Universiteit moest hem een schadevergoeding betalen omdat de instelling onzorgvuldig was met het intrekken van zijn gasthoogleraarschap. Vóór deze kwesties was Ramadan al in opspraak gekomen door homo-onvriendelijke uitspraken.