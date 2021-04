Trump prijst dictator Kim Jong-un en bekritiseert Zuid-Korea

„Kim Jong-un van Noord-Korea, die ik heb leren kennen en ben gaan mogen onder de meest beproevende omstandigheden, heeft de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in nooit gerespecteerd”, aldus Trump. „President Moon was een zwak leider en onderhandelaar, behalve als het aankwam op het langdurig militair oplichten van de Verenigde Staten”, vervolgt de Amerikaanse oud-president.

Trump herhaalde daarop het verwijt dat hij tijdens zijn ambtstermijn bij veel bondgenoten maakte, namelijk dat zij te weinig zouden bijdragen aan de militaire verdediging die de Verenigde Staten bieden. „De regering-Biden gaat niet eens vragen naar de extra miljarden die Zuid-Korea heeft beloofd te betalen”, vervolgde Trump.

Tijdens zijn presidentschap probeerde Trump als prominent als bemiddelaar op te treden bij de vredesonderhandelingen tussen het kapitalistische en democratische Zuid-Korea en het stalinistisch geleide Noord-Korea. In 2018 ontmoette Trump Kim Jong-un in Singapore. Dat was de eerste top tussen de VS en Noord-Korea, die formeel nog altijd met elkaar in oorlog zijn. De twee werden naderhand „verliefd”, aldus Trump.

Hoewel Noord-Korea tijdens Trumps ambtstermijn voor zover bekend geen kernproreven en rakettesten meer uitvoerde, heeft het gesloten land volgens analisten echter niet stilgezeten met het verder ontwikkelen van zijn arsenaal.

Zuid-Korea beloofde de VS in maart om 13,9 procent meer te gaan betalen voor de Amerikaanse troepenaanwezigheid op het Koreaans schiereiland. Die deal was het gevolg van een dispuut tussen de twee bondgenoten, dat ontstond nadat Trump Zuid-Korea ervan beschuldigde te parasiteren op de VS. Washington heeft zo’n 28.500 militairen in Zuid-Korea gestationeerd om het land te beschermen van zijn vijandige noorderbuur en om Amerikaanse belangen in de regio veilig te stellen.