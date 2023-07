Studie: nieuw medicijn tegen malaria biedt volledige bescherming

In de studie kwamen de onderzoekers erachter dat dit experimentele middel een krachtigere werking had dan aanvankelijk gedacht. „Zelfs bij een lagere dosering van 100 milligram gaf het antimalariamiddel 100 procent bescherming voor in elk geval vier dagen”, legt arts-onderzoeker Johan van der Plas van het LUMC en CHDR uit. Het middel kan daarom ook preventief genomen worden.

De studie naar het medicijn genaamd cabamiquine is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Lancet Infectious Diseases. Verder onderzoek is nog nodig voordat het middel op de markt kan komen.

Malaria wordt veroorzaakt door parasieten, die het lichaam kunnen binnendringen bij een muggenbeet. Het kan koorts, hoofdpijn, koude rillingen en spierpijn veroorzaken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat in dat in 2021 meer dan 600.000 mensen wereldwijd overleden aan de gevolgen van malaria. Het overgrote deel van deze doden vond plaats op het Afrikaanse continent.