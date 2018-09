Poten van gebraden reiger bijgezet in expo

Ⓒ Politie

ROTTERDAM - In het Natuurhistorisch Museum Rotterdam is vanaf nu een bijzondere aanwinst te zien op de tentoonstelling ’Dode dieren met een verhaal’. Het zijn de poten van de blauwe reiger die een dakloze Rus voor zichzelf had geroosterd boven een kampvuurtje in het Haagse Bos. Ze zijn door de rook goed geconserveerd en „verspreiden nog steeds de geur van gebarbecuede kipkluifjes”, meldt het museum.