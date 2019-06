Videozaal voor publiek bij uitspraak Holleeder

Ⓒ PETRA URBAN

Publiek dat de uitspraak in de rechtszaak tegen Willem Holleeder wil volgen, kan daarvoor op donderdag 4 juli terecht in een zaal in de rechtbank aan de Amsterdamse Parnassusweg. Er is dan een speciale videoverbinding met de bunker in Amsterdam-Osdorp, waar het vonnis tegen Holleeder wordt uitgesproken. Tegen Holleeder is levenslang geëist.