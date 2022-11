Moeder herenigd met ontvoerde dochter Melisa (11)

De vader was met het meisje onderweg naar zijn geboorteland Turkije. Dat ze Turkije zouden bereiken, is woensdagavond voorkomen door een actie van de Bulgaarse politie. De vader, met Turks paspoort, zit vast. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd.

’Geluk en boosheid’

Nadat de moeder in eerste instantie geen contact kreeg met haar dochter kwam donderdagmiddag het bericht dat ze naar Bulgarije mocht reizen om haar dochter op te halen. Over haar eigen gevoel wil Jorica kwijt: „Er is een mix van geluk en boosheid. Ik ga nu even niet te veel vertellen. Alle aandacht moet nu naar Melisa. Die echt even bij moet komen. Net als wij allemaal. Wij willen en moeten echt even tijd aan elkaar geven.”

Melisa zelf laat weten te hopen dat alle foto’s waarop ze herkenbaar te zien is zo snel mogelijk offline worden gehaald.