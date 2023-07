Rechtbank: ’enkele maanden’ uitstel voor uitspraak Marengo

Aanvankelijk was de rechtbank van plan om 20 oktober uitspraak te doen, maar eerder deze maand werd duidelijk dat die datum niet gehaald gaat worden. Dat had volgens de rechtbank te maken met „de complexiteit van de beraadslaging in de verschillende zaken.”

Het verzoek van de nieuwe advocaten van hoofdverdachte Ridouan Taghi om de zaak zeker negen maanden uit te stellen, honoreert de rechtbank echter niet. „De belangen van verdachte bij een dergelijk lang uitstel wegen minder zwaar dan de belangen om de zaak in eerste aanleg zonder verdere vertraging af te ronden.” De nieuwe advocaten wilden de tijd gebruiken om het omvangrijke dossier te bestuderen.

Taghi kwam zonder advocaat te zitten na de arrestatie van Inez Weski, in april. Zij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Weski zou informatie van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld en zat enige tijd in voorarrest.

Het omvangrijke liquidatieproces Marengo gaat over meerdere moorden en pogingen daartoe. De strafzaak is al ruim vijf jaar bezig en inmiddels in de laatste fase. De strafeisen zijn uitgesproken - tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en vijf medeverdachten is een levenslange gevangenisstraf geëist - en door de advocaten is daarop gereageerd.

Veel van de in totaal zeventien verdachten zitten al lange tijd in voorlopige hechtenis. Een aantal had de rechtbank vorige week gevraagd om hun voorarrest te beëindigen, zeker nu niet duidelijk is hoelang de zaak nog gaat duren. Maar die verzoeken wees de rechtbank woensdag af. Ook diverse verzoeken voor nader onderzoek, bijvoorbeeld naar de betrouwbaarheid van de kroongetuige, zijn afgewezen.

Het Openbaar Ministerie leunt in Marengo sterk op verklaringen die kroongetuige Nabil B. heeft afgelegd. De advocaten zetten echter grote vraagtekens bij de betrouwbaarheid daarvan.