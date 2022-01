Partner Peter R. de Vries treedt uit anonimiteit in documentaire

Kort na het overlijden van De Vries, in juli 2021, ging de vrouw al in gesprek met de Volkskrant. Haar identiteit moest toen nog geheim blijven. „Ik wil niet die anonieme partner zijn over wie zo veel wordt gespeculeerd”, vertelde ze. ,,Maar nu moet het van de politie.”

De vrouw vertelde daarnaast over de liefdesbriefjes die De Vries voor haar achterliet in huis. Ook na zijn dood kwam ze er nog een aantal tegen. ,,Bij elke vondst stort ik even in. Het is alsof ik nu pas besef hoe waardevol ze zijn. Alsof nu pas tot me doordringt hoe bijzonder dat is.”

Nicky Verstappen

Vertrouwelijk! is gemaakt door Simon Vuyk, die afgelopen december ook achter de documentaire Een kaarsje voor Tanja Groen zat. In 2018 bracht hij Een kaarsje voor Nicky Verstappen uit. Beide portretten gingen over zaken waar Peter R. De Vries zich veel mee bezig hield.

De documentaire is zondagavond om 21.25 uur te zien op NPO3.