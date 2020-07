LIVE | Visumproblemen voor partners die naar Nederland willen

Buitenlandse partners van Nederlanders mogen sinds 27 juli weer van buiten de EU naar Nederland reizen, maar ervaren hier vaak problemen mee. Ruim driehonderd leden van de groep #LoveIsEssential, die bestaat uit Nederlanders met partners die buiten de EU wonen, meldden dat hun geliefden wel voldoen aan de voorwaarden, maar geen Nederlands visum kunnen krijgen.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) besloot het inreisverbod, dat geldt voor reizigers uit niet-Schengenlanden, te versoepelen voor buitenlandse partners, ook al is het koppel niet getrouwd. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat de relatie minstens drie maanden duurt en de partners elkaar minstens twee keer fysiek gezien hebben.

Volgens leden van #LoveIsEssential weten de ambassades en consulaten in visumplichtige landen, waaronder Rusland en Indonesië, niet dat de regels zijn versoepeld. Daardoor zeggen zij niets voor de aanvragers te kunnen doen. Ook vanuit Nederland kwam er geen hulp, schrijft een woordvoerder van de groep.

Daarnaast zijn er gevallen die op het vliegveld alsnog werden geweigerd, omdat onder andere de immigratiedienst of de luchtvaartmaatschappij niet geloofde dat de regeling was ingegaan. Sommige reizigers misten de geboorte van hun kind omdat zij niet op tijd naar Nederland konden. #LoveIsEssential wil dat een spoedvisum voor dergelijke gevallen in Nederland kan worden aangevraagd.

Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst staat sinds vorige zaterdag een formulier voor online visumaanvraag op de website IND.nl. Een woordvoerder zegt dat inmiddels al veel vragen over de regeling zijn binnengekomen en hard wordt gewerkt om iedereen antwoord of advies te geven.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat alle posten op de hoogte zijn van de regeling, ook die in Rusland en Indonesië. Volgens een woordvoerder kunnen lokaal geldende coronamaatregelen invloed hebben op de dienstverlening. „Er wordt momenteel door alle betrokken afdelingen en instanties keihard gewerkt om de aanvragen af te handelen.”

