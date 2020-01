De markt in Wuhan. Ⓒ De Telegraaf

Wuhan - Chinese stedelingen worden met de dag zenuwachtiger over het coronavirus. Ook in Peking, Shanghai en Hongkong nemen vooral jongeren het zekere voor het onzekere. Ondertussen, in het centrum van de Chinese stad Wuhan, waar de uitbraak begon, lijken de mensen zich niet druk te maken.