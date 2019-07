Japanse walvisvaarders weer op jacht

De Japanse regering heeft de walvisvaart altijd verdedigd en noemt het een onderdeel van de Japanse cultuur. Ⓒ REUTERS

TOKIO - Japanse walvisvaarders zijn maandag voor het eerst in dertig jaar weer uitgevaren. Meerdere vloten vertrokken vanuit de havens van Kushiro in het noorden en Shimonoseki in het zuidwesten van het land. De schepen varen alleen binnen de zeegrenzen van Japan. In totaal mogen 227 walvissen worden gedood.