LIVE | Advocaat van Samantha Steenwijk: juicekanalen grensoverschrijdend

Het management van de zangeres wil niet bevestigen dat Steenwijk de rechtszaak heeft aangespannen. De rechtbank in Amsterdam noemt geen naam van de eisende partij.

In een video legt Coldeweijer uit dat Steenwijk om een rectificatie en een schadevergoeding vraagt. Ook zou Coldeweijer volgens de eis haar bronnen prijs moeten geven. De advocaat van Steenwijk zou al eerder om een rectificatie hebben gevraagd, waaraan Coldeweijer ook gehoor heeft gegeven. Dat zou echter niet volgens de eisen van Steenwijk zijn gebeurd. Coldeweijer heeft de video over het gebruik van de dieetpillen inmiddels offline gehaald.

Het is de eerste keer dat Life of Yvonne in een civiele rechtszaak is verwikkeld, maar Coldeweijer heeft naar eigen zeggen wel eerder waarschuwingen gehad. Zo zou de Rijksvoorlichtingsdienst haar een brief hebben gestuurd nadat ze een foto van prinses Amalia met een alcoholisch drankje had geplaatst. Ook kreeg Coldeweijer veel kritiek op haar berichtgeving rondom de gijzeling in de Amsterdamse Apple Store. Ze zou daarmee de gegijzelden in gevaar hebben gebracht.

Advocaat van Steenwijk: ’Juicekanalen zijn grensoverschrijdend’

Alles lijkt geoorloofd op juicekanalen. De praktijken van deze roddelkanalen en wat ze teweeg brengen zijn grensoverschrijdend. Dat zei advocaat Stefan Kalff van zangeres Samantha Steenwijk vrijdag bij aanvang van het kort geding tegen Yvonne Coldeweijer van het juicekanaal Life of Yvonne.

Het kort geding draait om een roddel van Coldeweijer die in een video beweerde dat Steenwijk illegale afslankpillen gebruikte. Steenwijk eist rectificatie. Steenwijk en Coldeweijer zijn allebei aanwezig bij het kort geding in de rechtbank in Amsterdam.

Volgens Kalff begeven juicekanalen zich op een hellend vlak vanwege commerciële belangen. "Dit alles leidt ertoe dat exploitanten menen dat zij zich in een rechteloos vacuüm bevinden. Wel de lusten, maar niet de lasten."

Steenwijk ontkent het gebruik van illegale afslankpillen. "Mevrouw Steenwijk hoeft deze beschuldigingen niet te accepteren", zei Kalff, die de beschuldigingen bovendien "onnodig grievend" noemde.

Coldeweijer heeft volgens Kalff "onzorgvuldig gehandeld en geen enkele moeite gedaan om navraag te doen". De door Coldeweijer toegepaste hoor en wederhoor noemde Kalff "mosterd na de maaltijd, toen de schade al was toegebracht". Bovendien vindt Steenwijk volgens haar advocaat dat Coldeweijer niet op afdoende wijze heeft gerectificeerd. "Ze geeft slechts de ontkenning van Steenwijk weer, dat de bewering volgens haar niet klopt. Deze mededeling heeft niets te maken met rectificatie."

De omstreden video is eind maart offline gehaald. Advocaat Allon Kijl van Coldeweijer zegt dat zijn cliënt roddels verspreidt "met heel veel humor en een vette knipoog." Haar publiek ziet haar niet als journalist, betoogt haar raadsman. "Haar publiek verwacht ook niet dat er direct wederhoor wordt toegepast bij juice." De roddels die Coldeweijer verspreidt zijn gebaseerd op informatie van haar ‘spionnen’. Ook de roddel over het snelle afvallen van Steenwijk was afkomstig van zo’n bron, zei Coldeweijer.

Steenwijk eist naast een rectificatie een schadevergoeding, maar volgens de advocaat van Coldeweijer leent daar een kort geding zich niet voor omdat het spoedeisend belang ontbreekt. Bovendien mist hij de onderbouwing voor een schadevergoeding.