Leraar stuit op peperdure diamant tijdens vakantie

Lanik stuitte tijdens zijn zoektocht van twee uurtjes op een diamant van maar liefst 2,12 karaat, goed voor een waarde die ontelbaar keer zijn jaarsalaris vertegenwoordigt. Naar verluidt hoeft Lanik dan ook nooit meer te werken, melden Amerikaanse media.

Het stuk lag letterlijk voor het oprapen. „Het was overduidelijk dat er iets bijzonders mee aan de hand was. Ik zag de glans en toen ik het oppakte en in mijn hand rolde, merkte ik dat er geen scherpe randen waren”, zegt de leraar over de vondst van het stuk. Volgens het park is het de grootste diamant die daar dit jaar is gevonden.