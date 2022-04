Nederland levert 150 militairen voor nieuwe Europese flitsmacht

Onlangs zijn de EU-leiders akkoord gegaan met het zogeheten Strategisch Kompas, een grote stap naar meer militaire samenwerking binnen de Europese Unie. Sommige lidstaten zien het als een opmaat naar een Europees leger, maar Nederland en andere kleine landen zijn terughoudender met hun bedoelingen.

Als eerste concrete daad is de oprichting van een flitsmacht met maximaal vijfduizend Europese soldaten afgesproken. Deze nieuwe strijdkracht moet in 2025 actief zijn, Duitsland heeft aangeboden om in het eerste jaar de kar te trekken. De flitsmacht moet snel kunnen ingrijpen bij een conflict op ons continent. Verder wordt gedacht aan het verlenen van hulp bij natuurrampen of evacuatie van mensen, om een situatie zoals vorig jaar rond de chaotische terugtrekking uit Afghanistan te voorkomen.

Boxer-pantserwielvoertuigen

Minister Ollongren kondigt aan dat Nederland 150 militairen gaat leveren aan de EU-flitsmacht. Het gaat om een manoeuvrecompagnie, uitgerust met Boxer-pantserwielvoertuigen en eigen medische capaciteit.

“Zo leveren we een concrete bijdrage aan de invulling van het kompas”, zegt de D66-bewindsvrouw tijdens een bijeenkomst van Instituut Clingendael in Brussel. “Nederland wil verder de inzet bij EU-missies verhogen en militaire staf leveren voor de versterking van het militaire EU-hoofdkwartier in Brussel.”

Haar Belgische ambtsgenoot Ludivine Dedonder laat weten in eerste instantie 250 militairen te willen leveren aan de nog nooit ingezette EU-battlegroups. Daarnaast overwegen onze zuiderburen een bijdrage aan de flitsmacht. Luxemburg gaat satellietcommunicatie en capaciteit voor ruimtebewaking leveren.

De Benelux-landen werken al jaren samen op defensiegebied en willen nu als voorbeeld dienen voor de rest van de EU. Naast gezamenlijke militaire activiteiten op het gebied van luchtverdediging en marine, werkt de Benelux samen bij investeringen. Zo kopen België en Nederland samen nieuwe fregatten en mijnenjagers. Verder gaat het landentrio gezamenlijk verkenningsdrones aanschaffen, onderhouden en gebruiken.