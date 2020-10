Opschudding zaak-Taghi na clash tussen advocaten en onderzoeksrechter

„Bepaalde uitlatingen van sommige raadslieden gaan naar mijn oordeel alle normen van fatsoen te buiten”, schrijft de rechter-commissaris. Door zijn beslissing zich terug te trekken, gaan in ieder geval de voor oktober en november geplande getuigenverhoren niet door. Het is nog onduidelijk hoeveel vertraging het toch al moeizame megaproces precies zal oplopen.

Waren het aanvankelijk de aanklagers en de kroongetuige die dergelijke opmerkingen over zich heen kregen, inmiddels zijn die ook tegen de rechter gericht, meldt ze in de brief. „Waar de een misschien zal zeggen dat het slechts woorden zijn, vind ik een dergelijke bejegening onaanvaardbaar in de zakelijke omgang tussen rechters, advocaten en officieren van justitie.”

Tijdens de zittingen, die achter gesloten deuren plaatsvonden, kwam het volgens de rechter maandenlang al regelmatig tot strubbelingen. Er zou wrevel ontstaan zijn tussen de officieren van justitie, de rechter en de advocaten.