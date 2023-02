Dode vrouw gevonden in woning Bunschoten

De man werd woensdag in zijn been geschoten. Ⓒ Caspar Huurdeman

BUNSCHOTEN - In de woning van een man die ervan verdacht wordt op woensdag iemand te hebben neergeschoten in Bunschoten-Spakenburg, is een dode vrouw aangetroffen. Dat heeft de politie donderdag bekendgemaakt.