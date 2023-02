Dode vrouw gevonden in woning van verdachte schietpartij Bunschoten

Het gaat om een woning aan de Sperwerhof in Nijkerk (Gelderland). „Het onderzoek naar haar identiteit en doodsoorzaak loopt volop”, aldus de politie.

Het slachtoffer van de schietpartij in Bunschoten-Spakenburg is een 59-jarige man uit die plaats. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kreeg op woensdag even na 15.30 uur een melding van het schietincident aan de Veenestraat. Er zou meerdere keren zijn geschoten. De twee plaatsen liggen hemelsbreed zo’n 10 kilometer bij elkaar vandaan.

Na onderzoek kon de politie de verdachte uit Nijkerk niet veel later aanhouden in zijn woonplaats. Hij werd uit een voertuig gehaald. De verdachte zit vast en een groep rechercheurs werkt aan de zaak. Over de toedracht van de schietpartij en het overlijden van de vrouw is niets bekendgemaakt. De politie roept getuigen op zich te melden.

Weet u meer? De Telegraaf is te bereiken via onze Tiplijn, of mail onze verslaggever via m.vink@telegraaf.nl.