Meisje (14) al dagen in levensgevaar na aanrijding, politie zoekt haar iPhone

Het ongeluk gebeurde op het kruispunt van de Mathenesserlaan en de G.J. Mulderstraat. De oorzaak is nog onduidelijk. De 41-jarige automobilist die bij de aanrijding betrokken was werd na de aanrijding aangehouden, maar is na verhoor weer vrijgelaten.

De politie is nu op zoek naar de witte iPhone 11 van het slachtoffer. Op het toestel staan persoonlijke foto’s en filmpjes die belangrijk zijn voor de familie van het slachtoffer.