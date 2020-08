’3 gewonden na steekpartij in parkje Deventer’

Bij de steekpartij vielen drie gewonden, meldt de Stentor. Ze zouden niet in levensgevaar zijn. Op beelden is te zien dat de slachtoffers ter plekke zijn behandeld aan hun verwondingen. Ze zaten daar op een grasveld langs de oever van de IJssel.

Er zou een ruzie aan de steekpartij vooraf zijn gegaan, waarbij de man aanvankelijk was weggestuurd door agenten. Later keerde hij weer terug en schakelden anderen meteen de politie in. Hij sloeg toe en werd daarna door de snel opgetrommelde politie alsnog opgepakt, schrijft de krant.

Ook in Zeist vond vrijdagavond een steekpartij plaats. Een man raakte daarbij gewond, maar hij was volgens de politie nog aanspreekbaar. Ter plekke werd een verdachte aangehouden.

