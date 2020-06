Te grote mondkapjes zorgen voor hilariteit én boosheid in België

„Het geeft af en toe hilarische beelden, maar het cynische van de zaak is dat het niet om te lachen is. Dit is echt een farce aan het worden”, aldus burgemeester Christoph D’Haese tegenover VRT. „Ik ben ontgoocheld, wij proberen wekenlang onze inwoners zo goed mogelijk te beschermen. Wanneer je dan dingen geleverd krijgt die niet conform de afpsraken zijn, dan ben je natuurlijk niet tevreden. Dit is niet professioneel.”

De burgemeester wil een onderzoek: „De provincie zal tekst en uitleg moeten geven, een onderzoek moet uitwijzen wat er is fout gelopen. Het is niet aan mij om uitspraken te doen wie de eindverantwoordelijkheid heeft, maar duidelijk is dat het niet Aalst is.”

Volgens provinciegedeputeerde Kurt Moens valt het allemaal wel wat mee. „We zullen alles onderzoeken, maar of een masker te groot is, kan ook afhangen van hoe je het aanbrengt. Aalstenaars maken al snel een karikatuur van alles.” Zijn oplossing: de kapjes goed heet wassen, dan krimpen ze vanzelf. „Ik zie veel passeren op sociale media maar daar kan ik niet op afgaan, ik wil eerst de bewijzen zien en alles onderzoeken. We gaan ook navragen bij het bedrijf dat ze maakte of alles klopt.”

Er zouden zo’n 150.000 mondmaskers uitgedeeld zijn.