Israëlische luchtmacht valt doelen aan in Gazastrook

In het zuiden van de Gazastrook kwam het vannacht tot meerdere explosies, het Israëlische leger bevestigt de aanvallen. Ⓒ ANP / AFP

TEL AVIV/GAZA - De Israëlische luchtmacht heeft in de nacht van zaterdag op zondag aanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. De aanvallen kwamen nadat zaterdagavond voor het eerst in een maand tijd vanuit de door Hamas gecontroleerde Gazastrook weer een raket was afgevuurd richting Israël.