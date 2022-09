Man (50) in 28 jaar tijd al 22 keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

De auto waar de man in reed was al bekend bij de politie, dus toen agenten hem zagen rijden op de Keizersgracht in Leeuwarden besloten ze hem aan te houden.

Bij controle bleek dat hij inderdaad nog steeds niet in het bezit van een rijbewijs was. Over een periode van 28 jaren heeft de man inmiddels al 22 keer een boete gehad voor het rijden zonder rijbewijs. Over diezelfde periode is zijn auto al acht keer in beslag genomen.

Omdat de officier van justitie geen recente overtredingen van de man kon vinden in het systeem (hij was in 2015 voor het laatst betrapt), mocht hij zijn auto ditmaal houden. Wel kreeg hij weer een boete.