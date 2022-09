OM wil meer onderzoek in zaak doodgereden Tamar (14)

Het advies van het OM betekent dat de Iraakse bestuurder en wellicht ook andere personen alsnog vervolgd kunnen worden als blijkt dat er sprake is geweest van strafbare feiten. De ouders van Tamar waren donderdag aanwezig bij een speciale zitting van het gerechtshof in Amsterdam, waar het OM het verzoek naar voren bracht.

De dodelijke aanrijding werd eerder afgedaan met alleen een verkeersboete voor de in Duitsland verblijvende Irakees. Volgens het OM is gebleken dat het lichaam van Tamar na het ongeluk mogelijk is versleept, wat een extra aanwijzing zou zijn voor een misdrijf: „Het is nu aan het hof om een beslissing over eventuele vervolging te nemen.”

Op 7 augustus 2020 werd in Duitsland een grijze Mazda 3 in beslag genomen en kort daarop verhoorde de politie de bestuurder, een destijds 28-jarige Irakees. Het OM legde hem in juni vorig jaar een geldboete van 1500 euro op omdat hij op zijn telefoon had gekeken tijdens het rijden. Het OM komt nu op die afdoening terug.

’Vragen’

„Aanleiding daarvoor was de artikel 12-procedure die de nabestaanden hebben ingediend bij het gerechtshof. Uit dossieronderzoek kwamen vragen naar voren over hetgeen zich die nacht heeft afgespeeld. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het lichaam van Tamar mogelijk is verplaatst. Het OM meent dat de uitkomsten van dit onderzoek aanleiding geven tot het verrichten van nader opsporingsonderzoek naar de toedracht en het verplaatsen van het lichaam en heeft het hof dan ook geadviseerd de klacht gegrond te verklaren.”

De ouders laten via hun advocaat Sébas Diekstra weten blij te zijn met het nieuwe inzicht van het OM. Ze zeggen te hopen dat er alsnog gerechtigheid komt.

Advocaat Anis Boumanjal van de Iraakse bestuurder reageert: „Dat het OM meer onderzoek naar andere scenario’s wil en kan doen, juichen wij toe. Ik wijs er wel op dat al het eerdere onderzoek niets belastends over mijn cliënt heeft opgeleverd. Wat valt er dan nog te onderzoeken? Je zou hooguit nog de andere twee inzittenden aan een dna-onderzoek kunnen onderwerpen. Al zal dat niets opleveren omdat de Mazda volgens onderzoek niet heeft stilgestaan. Dat dna-onderzoek kan overigens morgen al, zodat op korte termijn het onderzoek naar mijn cliënt definitief kan worden gesloten. We moeten echt voorkomen dat het een fishing expedition wordt.”