Snel en drastisch ingrijpen helpt, zo leert de Spaanse griep van 100 jaar geleden

Nog geen twee weken nadat de eerste coronabesmetting in ons land is vastgesteld, is een groot deel van het sociale leven in Noord-Brabant noodgedwongen lamgelegd. Ook in de rest van Nederland zijn inmiddels maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Overdreven? Het publieke leven lamleggen, werpt vruchten af, zo leert de aanpak van de Spaanse griep uit het verleden.