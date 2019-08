Politie: geen explosief in koffer bij kerk

Het zou gaan om een zwarte koffer die voor de kerk ligt, zo is te zien op foto’s. In de loop van de ochtend is de afzetting op de Emmastraat vergroot. Zo is een hotel tegenover de kerk ook ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse gekomen om poolshoogte te nemen.

Een mis die vanmorgen om 11.00 uur zou plaatsvinden, is afgelast. De kerk is bekend van de MH17-herdenking die er eerder werd gehouden. De politie onderzoekt de zaak en heeft de omgeving groots afgezet. Ook cirkelt er een politiehelikopter boven de stad.

Opvallend is dat de katholieke Sint-Vituskerk eerder deze maand in een onheilspellende afbeelding op sociale media was te zien. De kerktoren brandt daarop af na een explosie, terwijl een zwaarbewapende man toekijkt.

Ook stond er een begeleidende tekst bij. „We zijn gekomen om je af te slachten en de ongelovige te vernietigen. De terreur is nu hier”, luidt de boodschap in het Engels, afsluitend met #netherlands. Dat dreigement is afkomstig van IS-groep GreenB1rds op Telegram. Geert Wilders deelde het plaatje op zijn Twitter. Of het iets met het pakketje van doen heeft, is niet duidelijk.

Mogelijk was de aanleiding voor het dreigement van de moslimfundamentalisten de verlenging van het voorarrest van een 27-jarige jihadverdachte uit Maastricht. Hij zou onder de naam ’Latifi’ lid zijn van de extremistische Telegramgroep waarin de exploderende Sint-Vituskerk was te zien.

De politie Midden-Nederland was nog niet bereikbaar voor commentaar.

