Dalgona coffee is momenteel razend populair

Dalgona coffee is een Zuid-Koreaans drankje op basis van karamel. Inmiddels is het ook buiten Zuid-Korea populair en op internet strijdt men inmiddels zelfs mee met de #dalgonacoffeechallenge, waarbij men het drankje maakt én proeft.

Zo maakt u de Dalgona coffee

De koffie is simpel te maken, het enige dat u nodig heeft is instantkoffie, suiker, water en melk. Om de koffie te maken doet u de instantkoffie, suiker en water in een kom. Dit moet goed gemixt worden. Als het een luchtig mengsel is geworden kun je het toevoegen aan een glas dat ruim is gevuld met koude melk.

Naar smaak kunt u nog ijsklontjes of geschaafd ijs toevoegen aan het drankje.