Moordverdachte Maasauto stak slachtoffer ’zes keer uit noodweer’

De 39-jarige E. staat in de loop van de dag terecht in de rechtbank van Rotterdam, omdat hij volgens het Openbaar Ministerie de Rotterdamse Irina Adler (38) met voorbedachten rade om het leven zou hebben gebracht. Na een „gezellige avond met vijftien biertjes” in de bar Le Petit, waar het slachtoffer werkte, zouden ze samen in de auto zijn gestapt.

Onderweg, zo beweert de cliënt van Moszkowicz, viel de vrouw hem tijdens een ruzie aan met een mes. De Oekraïense zou al langer een punt hebben willen zetten achter de „heftige knipperlichtrelatie.”

E. werd volgens de advocaat op dat moment in de hartstreek geraakt, waarbij een hartzakje zou zijn geraakt. Hierdoor verloor hij de macht over het stuur en reed met auto en al bij de Parkkade de Nieuwe Maas in.

De verdachte beweert dat hij op dat moment het mes wist af te pakken en de vrouw „uit noodweer” zes maal stak. De overige zestien steekwonden bij de vrouw zouden afweerwonden zijn, aldus zijn raadsman.

Op het moment dat de auto zonk was Adler volgens E. nog in leven; E. zou uit de auto zijn gekomen en naar de kant zijn gezwommen. Hij klom op de wal en plofte volgens zijn advocaat vol op de motorkap van een auto waar een stelletje in zat.

E. werd eerst gezien als slachtoffer, maar later gearresteerd als moordverdachte. Zijn advocaat zal tijdens zijn pleidooi gaan vragen om vrijspraak. „Deskundigen zeggen dat twee scenario’s mogelijk zijn; dat hij haar heeft vermoord, zoals het OM zegt, of de noodweer zoals mijn cliënt zegt”, aldus Moszkowicz.

De raadsman wijst er verder op dat het „maar de vraag is waar de vrouw uiteindelijk aan is overleden; de verwondingen of verdrinking.”

Donderdagmiddag nog maakt het OM zijn strafeis bekend.