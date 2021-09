Moordverdachte Maasauto stak zijn vriendin Irina ’26 keer uit noodweer’

Buitenland

’Pro-Trump’-advocaat van bestormers Capitool spoorloos verdwenen

Een Amerikaanse advocaat die verschillende verdachten bijstaat in federale rechtszaken, is al dagen spoorloos. John Pierce staat volgens The New York Times meer verdachten bij dan enig ander advocaat in de honderden zaken rond de bestorming van het Amerikaans parlementsgebouw op 6 januari 2021. Maar...