Cel en tbs voor ’brute verkrachting’ en doden Amsterdamse Rinia (68)

Volgens de rechtbank staat vast dat O. de wandelende vrouw in het donker op straat aanviel, de kleren van haar lichaam rukte, haar tegen de grond smeet en verkrachtte. Daarna sloeg en schopte hij haar tegen het hoofd. Ook stampte hij Rinia hard op het gezicht. Het slachtoffer liep zwaar hersenletsel op en raakte in coma. In juni besloot haar familie vanwege haar uitzichtloze situatie de sondevoeding te staken, waarna zij overleed. Nabestaanden zeiden haar na de aanval niet eens meer te kunnen herkennen, zo toegetakeld als ze was.

Het Openbaar Ministerie (OM) had twee weken geleden wegens doodslag en verkrachting zeven jaar celstraf en tbs geëist tegen O., die sterk verminderd toerekeningsvatbaar is verklaard. De geboren Eritreeër werd kort na het incident in de omgeving opgepakt door de gealarmeerde politie, terwijl hij in gevecht was met een buurtbewoner. Hij legde vrijwel direct een bekentenis af.

Rinia Chitanie overleed aan de gevolgen van een zware mishandeling door een statushouder. Ⓒ Politie

Bekijk ook: Spoeddebat na fatale mishandeling door statushouder

Psychose

Volgens de rechtbank verkeerde O. ten tijde van het incident in een psychose en vertoonde hij „bizar, onverklaarbaar gedrag.” Zo verklaarden flatbewoners die O. de vrouw zagen schoppen terwijl zij al roerloos op de grond lag, dat hij steeds gewelddadiger werd toen ze schreeuwden dat hij moest stoppen. Een van de bewoners werd daarbij ernstig door O. bedreigd.

O. kwam in 2014 vanuit zijn thuisland naar Nederland. Hij staat sinds 2018 te boek als psychiatrisch patiënt. Hij slikte antipsychotica en had strikte instructies zeer voorzichtig te zijn met alcohol, omdat hij er agressief van kan worden. De bewuste avond had hij zes blikken bier op, driemaal zijn toegestane maximale weekdosis.