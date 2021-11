Republikeinen scoren, dramatische avond Biden

De Democraten haalden alles uit de kast om de zittende Democratisch Gouverneur van Virginia Terry McAulliffe in het zadel te houden. Presiden Biden, maar ook voormalig President Obama voerden campagne voor hem. De Republikein Youngkin hield opvallend genoeg partijgenoot Trump juist een beetje op afstand. Trump hield geen enkele bijeenkomst voor hem.

In de peilingen was het al weken spannend tussen de twee kandidaten. Ook op verkiezingsavond bleef het dicht bierkaart, de Amerikaanse nieuwszenders durfden pas rond half een ’s nachts lokale tijd te voorspellen dat Youngkin de winnaar zou worden.

In de staat New Jersey staat de Republikein Jack Ciattarelli op voorsprong tegen de zittende Democraat Murphy. Dat wordt als een verrassing gezien. Deze race is nog „too close to call” volgens de Amerikaanse nieuwszenders.

Het was daarmee een slechte avond voor president Biden. Vorig jaar won hij met de presidentsverkiezingen nog met ruime cijfers in Virginia en New Jersey. Natuurlijk hebben de lokale kandidaten invloed op de uitslag, maar deze verkiezingen werden vooral gezien als een meetmoment voor Biden, een jaar nadat hij zelf tot president werd gekozen.

Biden zal dit als een waarschuwing moeten zien richting de congresverkiezingen, die al over precies een jaar zijn. De Amerikaanse kiezer is niet tevreden over de eerste negen maanden van zijn presidentschap. Bidens populariteit zakte de afgelopen maanden door de chaotische terugtrekking uit Afghanistan, het maar door sluimerende corona en een economie die niet op gang wil komen.

Bovendien liepen Bidens ambitieuze beleidsplannen vast in het Amerikaanse congres, waar ze geen steun kregen van de Republikeinen, maar waar bovenal zijn eigen partij verdeeld is.