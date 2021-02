Buurt siddert om baby in container: ’Had kindje voor mijn deur gelegd’

De container waarin de baby werd gevonden, wordt veiliggesteld voor onderzoek. Ⓒ De Telegraaf

Amsterdam - Een vrouw kijkt vanaf haar balkon op tweehoog hoe op de Meernhof in Amsterdam Zuidoost de container wordt veiliggesteld waarin zondagavond een pasgeboren baby’tje werd gevonden. „Had het kindje voor mijn deur gelegd, dan had ik er wel voor gezorgd”, verzucht ze. Haar devies is niet oordelen. „Je moet er namelijk wel echt heel erg aan toe zijn om zoiets te doen.”