Van ’Rwandese hotelier’ naar veroordeelde terrorist

Binnenland

Ruim 15 jaar cel voor ’Balie-Syriër’ voor terreurdeelname

’Balie-Syriër’ Aziz A. is maandag veroordeeld tot vijftien jaar en negen maanden cel. De rechter bestempelt hem daarmee als kopstuk van jihadistische beweging Jabhat al-Nusra in Syrië. Ook zijn broer zat in de top van die terroristische organisatie.