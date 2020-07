Alarm over toenemend aantal drugsrijders

Paul Broer: „Je hoeft de kranten maar open te slaan en je leest dat het vaak fout gaat.” Ⓒ matty van wijnbergen

Den Haag - Het aantal automobilisten dat doorgesnoven, hallucinerend of high achter het stuur wordt betrapt, neemt hand over hand toe. Het is bijna net zo hoog als de hoeveelheid drankrijders.