Meisjes (4 en 9) verstoppen zich in bos om Expeditie Robinson na te spelen

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Afgelopen vrijdag wisten twee meisjes van vier en negen jaar oud in Noordoost-Frankrijk aan de aandacht van hun ouders te ontsnappen. In paniek werd de politie gebeld. Al snel werden de meisjes gelokaliseerd: ze hadden zich in het bos verstopt, waar ze Expeditie Robinson hoopten na te spelen.