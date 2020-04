Auto moet wijken voor fiets

Zo zouden bepaalde groepen zoals studenten of scholieren in een bepaalde tijd kunnen reizen of zouden de treinen iets langer kunnen worden gemaakt. Meer treinen laten rijden is amper mogelijk, omdat het spoor al overvol is. In ieder geval blijft het openbaar vervoer, ook na een eventuele versoepeling van de coronamaatregelen, voorlopig bedoeld voor noodzakelijke reizen, aldus het ministerie.

Dat is sinds maart al het geval, waardoor nog maar 10 tot 15 procent van het gebruikelijke aantal reizigers is overgebleven. Het gaat vooral om mensen in cruciale beroepen die naar hun werk moeten. Ook scholieren en studenten hebben het openbaar vervoer hard nodig.

Volgens het ministerie wordt nagedacht over wie, wanneer mag reizen. Het aantal reizigers varieert altijd al van dag tot dag en van uur tot uur. Daarom is het nodig dat er goed over gecommuniceerd wordt om duidelijkheid te krijgen en begrip te kweken bij reizigers, zegt de woordvoerder van staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Fiets

Het is onduidelijk of er een richtlijn komt voor mobiliteit in de ’1,5 meter-samenleving’, terwijl er wel allemaal praktische vragen spelen.

Wijzend naar Milaan twitterde de D66-bewindsvrouw – die al langer een milieuagenda heeft voor de fiets – dat Nederland de fiets nóg meer nodig zal hebben. Van Veldhoven: „Dus ik heb gemeenten opgeroepen: maak nu méér ruimte vrij voor de fiets!”

Navraag bij het ministerie van Infrastructuur levert op dat er nog helemaal geen officieel coronabeleid is voor vervoersstromen. Het is ook niet duidelijk of er een nationale richtlijn komt waar overheden en burgers mee uit de voeten kunnen.

„We zijn nu vooral bezig met gemeenten en provincies om in kaart te brengen wat er nodig is voor mobiliteit in de 1,5 meter-samenleving”, reageert een woordvoerder van de staatssecretaris

Groene golf

Van Veldhoven concentreert zich vooralsnog op 11 mei, dan mogen de scholen en kinderopvangcentra weer open. Daarbij lijkt de D66-bewindsvrouw zich exclusief te richten op fietsers en voetgangers. „Opstelplaatsen bij verkeerslichten, een groene golf voor fietsers om te voorkomen dat mensen niet binnen 1,5 meter afstand van elkaar voor een verkeerslicht wachten of eenrichtingsverkeer rond scholen die alleen via krappe straten bereikbaar zijn”, legt haar woordvoerder uit. „Veel mensen brengen hun kinderen met de fiets of te voet.”

Op de vraag of het is medisch niet veiliger is om kinderen met de auto weg te brengen, kan het ministerie nog geen antwoord geven. Ook op de vraag of extra drukte op het fietspad niet een risico oplevert voor ouderen die een fietstochtje maken kan het departement nog niets zeggen. Ook de gevolgen voor stikstofdepositie bij maatregelen die zich tegen automobilisten keren zijn niet in kaart gebracht.

Het is verder nog niet duidelijk of er extra geld beschikbaar komt om de oproep aan gemeenten mogelijk te maken.