Man (50) gewond door steekpartij op station Groningen, verdachte aangehouden

Ⓒ Persbureau Meter

GRONINGEN - Een 50-jarige Groninger is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt door een steekpartij op station Groningen. Hij is in het ziekenhuis behandeld. Een 47-jarige man uit diezelfde stad is ter plaatse aangehouden en zit nog vast, meldt de politie.