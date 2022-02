Op crèche gewond geraakte Belgische baby overleden

De baby is aan haar verwondingen overleden, zegt het Belgische Openbaar Ministerie. Dat heeft een onderzoek ingesteld, de crèche voorlopig gesloten en drie betrokkenen opgepakt. Het gaat om de eigenaar, haar vader en een medewerker. Ze zijn verhoord en moesten een nacht in de cel doorbrengen.

Over het kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje in Mariakerke bij Gent had de toezichthouder al veel klachten ontvangen. Ouders klaagden onder meer over een hardhandige omgang met de kinderen, die met bijvoorbeeld blauwe plekken thuiskwamen, en over een slechte hygiëne.