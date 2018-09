’Zonvakantie toeristen op de tocht’

Dat bleek gisteren in Haarlem, waar vakantievliegers Corendon, TUI en easyJet Schiphol voor de rechter slepen om 2700 onbenutte ’tijdslots’ voor vluchten afgelopen winter over te hevelen naar het drukke zomerseizoen. Dat wordt almaar krapper door de bereikte bovengrens.

Die overheveling was altijd gebruikelijk, maar Schiphol weigert dat nu om de verwachte topdrukte beter in goede banen te kunnen leiden en niet over de wettelijke limiet van 500.000 vluchten te komen.

„Dat zou betekenen dat we vluchten moeten verplaatsen van Schiphol naar regionale luchthavens. Het probleem is dat Eindhoven ook vol zit en Rotterdam slechts een beperkte reserve heeft. Alleen Maastricht heeft nog genoeg ruimte”, zegt Corendon-baas Steven van der Heijden.

De TUI-advocaat voorziet zelfs annuleringen van sommige vakantievluchten als Schiphol zijn verantwoordelijkheid niet neemt en de maximale capaciteit niet beschikbaar stelt. „Er wordt immers al maanden volop op die vluchten geboekt.”

Maatregelen

Volgens Schiphol staan er deze zomer ruim 12.000 vluchten op de wachtlijst. „De luchthaven doet al het mogelijke om vliegmaatschappijen tegemoet te komen en toch de operatie in met name piekuren te laten slagen. We nemen extra maatregelen. Die 2700 winterslots erbij vinden we dit jaar niet wenselijk. Zo’n besluit mogen we nemen”, aldus Mr. Kleinhout, de advocaat van Schiphol.

De advocaten van de tegenpartij vinden dat ’disproportioneel, eenzijdig en onbevoegd.’ Zij eisen dat Schiphol die vluchten alsnog toewijst. Hun verwijt is ook dat de KLM-groep op Schiphol wordt voorgetrokken. Ellenlange wachtrijen voor reizigers liggen weer op de loer, daarom is Schiphol zeer voorzichtig. De rechtbank Haarlem doet op 5 april uitspraak.

Kleinhout concludeerde dat dit soort besluiten nooit goed zijn. „Sommigen zijn voor, anderen tegen. Het is de taak en het doel van de luchthaven om daarin knopen door te hakken. Een erg lastige keuze, maar nog eens 2700 zomerslots kunnen in 2018 onvoorspelbaar uitpakken. Dat willen we voor zijn. We moeten al plannen op de vierkante millimeter.”

Schiphol wil vooral de passagiersstromen zo goed mogelijk ’managen’. De vakantievliegers die het kort geding aanspanden, vinden dat laf en in tegenspraak met de voornaamste functie van de luchthaven, namelijk om vluchten te faciliteren. „Claims en negatieve publiciteit wil Schiphol kennelijk voorkomen, maar dat is niet ons probleem.”