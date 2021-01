Mortuarium ziekenhuis bij Londen vol: lichamen nu in tent

De nieuwe, besmettelijker variant van het virus zorgt met name in en rond Londen voor een gigantische druk op de zorg. In Surrey, ten zuiden van Londen, ligt een mortuarium vol met ruim 600 lichamen. De lokale autoriteiten zijn er begonnen met tijdelijke voorzieningen om de lichamen een plek te geven. Dinsdag lagen er al 170 lichamen in zo’n tijdelijke voorziening, meldt persbureau Reuters. Elders in het land zijn voor zo ver bekend nog geen lichamen overgeplaatst.

Een aantal tenten werd in het voorjaar tijdens de eerste golf al gebouwd. Deze voorzieningen worden indien nodig pnieuw in gebruik genomen.

Vaccineren

Het Verenigd Koninkrijk begon vorige maand als eerste Europees land met vaccineren en heeft inmiddels drie coronavaccins goedgekeurd: het gaat om middelen van Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech en Moderna. Het is de bedoeling dat medio februari zo'n 14 miljoen mensen zijn gevaccineerd.

Volgens premier Boris Johnson hebben inmiddels vier op de tien tachtigplussers en ruim 20 procent van de oudere inwoners van verzorgingstehuizen een eerste prik gehad. Het land zegt het tempo flink te gaan opvoeren om aan het einde van de maand wekelijks minstens 2 miljoen inentingen te gaan doen, op meer dan 2700 plekken. Tegen het voorjaar zouden dan tientallen miljoenen Britten een prik moeten hebben gehad.

Haast is geboden, want de gezondheidsdiensten kunnen de patiëntenzorg niet of nauwelijks meer aan. Johnson sprak maandag van een "gevaarlijke" fase in de pandemie. Op sommige plekken is sprake van een tekort aan zuurstof voor patiënten, zei hij.

Marcel Levi is ziekenhuisdirecteur in Londen en vertelt in deze video hoe schrijnend de situatie is.